Discussão com Schmidt subiu de tom e Vlachodimos acabou fora dos convocados

Guarda-redes grego mostrou desagrado com as declarações na antevisão à partida com o Estrela da Amadora e questionou o treinador quando soube que seria suplente.

Vlachodimos ficou fora da ficha de jogo no encontro com o Estrela da Amadora após uma discussão com Roger Schmidt. Desagradado com as declarações do treinador na antevisão da partida, na véspera do jogo, Vlachodimos questionou Roger Schmidt quando soube que seria suplente na partida da segunda jornada do campeonato e a conversa acabou por não correr bem, subindo de tom. O guardião ficou fora da convocatória.

Samuel Soares assumiu a titularidade e Trubin, reforço ucraniano, sentou-se no banco de suplentes.

"Não foi o melhor dia do Vlachodimos. Já fez jogos muito bons. Se virem o jogo, houve momentos em que o Boavista podia fazer golo e acabou por fazer. Uma bola longa, depois um penálti, um contra-ataque onde não fomos perfeitos taticamente... Foi uma questão que afetou toda a equipa. Em última instância é o guarda-redes que tem de prevenir que haja golos e não o conseguiu fazer", disse Schmidt sobre a exibição do grego no Bessa.