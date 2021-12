Dirigentes do Flamengo estiveram no Dragão a assistir ao FC Porto-Benfica

Dupla que tenta recrutar Jesus viu clássico ao vivo, tal como um jogador do clube carioca

Marcos Braz e Bruno Spindel, dupla de dirigentes do Flamengo, continuam em Portugal e aproveitaram para assistir ao vivo ao FC Porto-Benfica, algumas horas depois de terem estado reunidos com Jorge Jesus em Lisboa.

O vice-presidente e o diretor executivo do clube carioca, respetivamente, que também já estiveram em Braga (por Carlos Carvalhal), ocuparam um dos camarotes do estádio, não sendo possível confirmar se tiveram algum contacto com Jorge Jesus, também acomodado num camarote por estar a cumprir castigo, ou com o presidente das águias, Rui Costa, que se sentou na tribunal presidencial.

A verdade é que os dois dirigentes continuam no nosso país e já terão adiado o regresso ao Brasil até final do ano, o que significa que deverão voltar a marcar presença no mesmo local para o jogo de dia 30, entre dragões e águias, referente ao campeonato, circulando informações no Brasil a dar conta que pode ser o último de Jesus em caso de derrota.

Além dos dirigentes, também Filipe Luis, defesa do Flamengo, esteve no estádio, acompanhado por Tiago, antigo jogador de Braga, Benfica e Atlético Madrid.