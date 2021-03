Dirigente do Tigres fala sobre alegado interesse em Franco Cervi

Extremo argentino do Benfica tem sido associado ao clube mexicano.

Franco Cervi tem sido associado ao Tigres UANL, do México e, esta quarta-feira, um dirigente do emblema que foi finalista vencido do Mundial de Clubes abordou o alegado interesse no extremo do Benfica.

"Saíram coisas sobre ele... Já o observamos há algum tempo e não veio. Agora saiu novamente a notícia porque entrámos na altura dos rumores. Eu não vou dizer quem vem, porque isso complica as negociações", assinalou Antonio Sancho, que também comentou um rumor sobre Douglas Costa, extremo do Bayern:

"Eu não falei com ele, mas se me falas no Douglas Costa, ficaria encantado! Claro que todos gostavam de o ter, mas querer e poder é diferente", rematou.