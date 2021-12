Bruno Spindel falou com a imprensa no Rio de Janeiro esta sexta-feira antes da viagem a Portugal.

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor-executivo para o futebol do Flamengo, respetivamente, chegam este sábado a Lisboa. Na mala, trazem um desejo aberto: repatriar Jorge Jesus para o clube. Antes do embarque para a capital portuguesa, Spindel falou com a imprensa no Rio de Janeiro e confirmou que tem uma reunião marcada com o atual comandante do Benfica.

"A ideia é essa [ter uma conversa com o Jorge Jesus]. Ele tem uma história linda no Flamengo. Existe uma grande amizade comigo, com o Marcos [Braz], com o presidente, com muita gente no Flamengo. Com a equipa técnica também. Fez um trabalho de muito sucesso. Trata-se de uma pessoa fantástica, um treinador fora de série e não há nada mais justo do que falarmos com o míster e perceber as possibilidades, os planos e claro que gostaríamos que ele estivesse connosco no Flamengo para fazer mais historia. Gostaríamos que ele tivesse aqui connosco mais uma vez", detalhou o dirigente rubro-negro.

Questionado se Jorge Jesus seria a prioridade da viagem da comitiva do Flamengo a Portugal, Bruno Spindel não foi direto.

"Não vou dizer que é uma prioridade. Temos de ter essa conversa. Gostaríamos que ele estivesse aqui connosco mais uma vez. Sabemos que tem contrato com o Benfica e esta é uma janela complicada para os treinadores europeus. A temporada termina a meio do ano e é difícil contratar", afirmou.

O Jogo apurou que os dois dirigentes vão puxar do argumento da contestação de que Jesus tem sido alvo na Luz, como aconteceu de novo no jogo da Taça da Liga, ante o Covilhã, em que as águias até carimbaram a passagem à final four da prova. Além disso, Braz e Spindel têm consciência do calendário do Benfica, no qual estão dois jogos com o FC Porto, ambos no Dragão, antes do final do ano, um para a Taça de Portugal e outro para o campeonato, que acreditam possa influenciar a decisão do treinador e do... Benfica.

Conscientes que a contratação de Jorge Jesus é difícil, os responsáveis do mengão, que está sem treinador, têm em vista mais dois nomes portugueses. Carlos Carvalhal já foi falado, mas a cláusula de rescisão de dez milhões de euros do técnico do Braga complica. Paulo Sousa, selecionador da Polónia, é outro alvo que agrada ao Fla e que será também tentado durante esta "digressão" europeia.