Diretor do Flamengo é questionado sobre reforços e confirma Everton

Everton de saída do Benfica

Marcos Braz respondeu com o nome do jogador do Benfica, desejado pela Flamengo há muito.

Everton Cebolinha é, aparentemente, um negócio fechado. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, foi questionado pela ESPN sobre a chegada de reforços à equipa, agora orientada por Dorival Júnior, e não se fechou em copas.

"Cebolinha", atirou o dirigente quando questionado pela jornalista Isabelle Costa sobre eventuais caras novas a caminho do Flamengo.

A informação da ESPN indica ainda que o negócio com o Benfica deverá ser feito por 13,5 milhões de euros, mais 2,5 em variáveis.

Everton, 26 anos, cumpriu duas temporadas de águia ao peito, com 95 jogos realizados e 15 golos apontados. David Neres, recorde-se, é o jogador desejado pelo Benfica para a posição.