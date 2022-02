"É mentira que Ferro tivesse feito exames médicos no Estoril"

Pedro Alves revela ter tido "autorização" do Benfica para "falar" com o central, mas nega que este tenha feito exames médicos. "Não se concretizou porque as razões foram evidentes", diz, ao Canal 11

Pedro Alves, diretor-desportivo do Estoril, confirmou esta quinta-feira terem existido conversas com Ferro, central do Benfica, após "autorização" por parte do clube da Luz. Em declarações ao Canal 11, o dirigente canarinho desmente que o defesa, que entretanto foi emprestado ao Hajduk Split, da Croácia, tenha realizado exames médicos, como chegou a ser noticiado, explicando o processo.

"Havia interesse total e tive autorização do Benfica para falar com o jogador e ele não queria ir para fora. Depois de um ano menos feliz no Valência, ele queria relançar a sua vida dentro de portas. Falei com o atleta, agente, chegámos a um 'entendimento'. Depois, falámos com o Benfica. O que falhou? Não falhou nada. É mentira que houvesse acordo e muito menos que tivesse feito exames médicos no Estoril. Não se concretizou porque as razões foram evidentes", referiu, lembrando os regulamentos proíbem que, na mesma época desportiva, um clube empreste mais do que seis jogadores a outros emblemas da mesma divisão.

Esta questão impediu assim que Ferro pudesse ser emprestado ao Estoril, uma vez que o Benfica tinha então seis atletas cedidos a formações da Liga Bwin: Nuno Santos (Paços de Ferreira),Tiago Dantas (Tondela), Tiago Araújo (Arouca), Vukotic (Boavista), João Ferreira (Vitória de Guimarães) e Chiquinho (Braga). Ferro seguiu para a Croácia, mas entretanto as águias até abriram uma vaga, pois o último foi devolvido pelos arsenalistas e prepara-se para seguir para o Giresunspor, da Turquia.