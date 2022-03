Direção do Benfica recebeu proposta para novos estatutos do clube

A Comissão de Revisão de Estatutos do Benfica entregou na segunda-feira uma proposta de novos estatutos, que será agora analisada pela direção do clube, informaram os encarnados.

"Entre as sugestões avançadas para apreciação figuram a limitação de três mandatos no Clube, o fim da limitação de 50 quilómetros para os sócios correspondentes e uma nova ponderação do número de votos por antiguidade dos associados", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial do Benfica.

O mesmo comunicado informa que a "direção vai agora analisar o documento e dar seguimento ao processo, que culminará com a apresentação numa Assembleia Geral aos Sócios, em devido tempo, de uma proposta final para um novo enquadramento estatuário para o Sport Lisboa e Benfica".

Em 18 de novembro, a direção do Benfica anunciou a constituição de uma "comissão de estatutos", um grupo de sócios benfiquistas que ficaria encarregado de elaborar uma proposta de revisão estatutária do clube, e que seria coordenada por Jaime Antunes, vice-presidente dos "encarnados".

A comissão incluía os sócios António Bagão Félix, João Almeida Loureiro, João Pinheiro, João Varandas Fernandes, Fernando Neves Gomes e Raquel Vaz-Pinto.