Direção da SAD do Benfica renuncia aos cargos

Comunicado enviado esta segunda-feira à CMVM

O comunicado publicado no site da CMVM, esta segunda-feira, revela que a direção da SAD do Benfica apresentou a renúncia dos órgãos sociais aos respetivos cargos na sociedade.

Renunciam aos cargos os elementos do Conselho de Administração, presidido por Rui Costa, bem como os que fazem parte da Mesa da Assembleia Geral e ainda do Conselho Fiscal.

Comunicado

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e na alínea a) do artigo 3.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, os seguintes membros dos órgãos sociais da Benfica SAD apresentaram as renúncias aos respectivos cargos:



Mesa da Assembleia Geral: Nuno Miguel Miranda de Magalhães (Presidente), Pedro Miguel Santiago Neves Faria (Vice-Presidente) e Jorge Ascensão de Mendonça Arrais (Secretário).



Conselho de Administração: Rui Manuel César Costa (Presidente), Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira (Vogal), José Eduardo Soares Moniz (Vogal), Miguel Ângelo Bernardes da Costa Moreira (Vogal) e Sílvio Rui Neves, Correia Gonçalves Cervan (Vogal).



Conselho Fiscal: João Albino Cordeiro Augusto (Presidente), Gualter das Neves Godinho (Vogal), Rui Manuel, Frazão Henriques da Cunha (Vogal) e José Manuel da Silva Appleton (Suplente).



As renúncias acima referidas produzem efeitos nos termos previstos na lei."