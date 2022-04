"Diogo Jota? Quando Klopp decidiu contratá-lo e pagar cerca de 40 milhões por ele..."

Graeme Souness, antigo treinador do Benfica, falou a O JOGO sobre as principais referências do Liverpool.

Contratado em janeiro ao FC Porto, Luis Díaz tem merecido elogios pela forma como se integrou nas contas de Klopp. Souness reconhece que "começou muito bem" e admite a sua surpresa pelo rendimento. "A Premier League é muito diferente, mais rápida, agressiva e intensa. Tens de saber jogar assim. E Díaz não só tem jogado assim como parece desfrutar dessa forma de jogar. Fiquei surpreendido", confessa. "Deu um passo em frente enquanto jogador e afirmou-se."

Mais antigo no plantel, Diogo Jota convenceu também por completo pela forma como interpreta o jogo. Por isso, entregar-lhe-ia de caras a titularidade, como a Salah, no trio da frente. "É muito inteligente, não é grande mas marca vários golos de cabeça porque percebe como o jogo se desenvolve. Para mim está à frente na luta no ataque. Ele e Salah", começa por dizer, frisando que "Jota é um jogador evoluído taticamente e que pode jogar ao meio ou nas alas". "Lê o jogo, vê onde estão os espaços e aproveita. Quando Klopp decidiu contratá-lo e pagar cerca de 40 M€ por ele as pessoas duvidaram. "Uau, tanto? Será jogador para o Liverpool?", pensou-se. Mas mostrou que tem realmente nível para o clube", sublinha.

E se Mané "não está com o mesmo nível de há duas temporadas já Salah é dos melhores, se não o melhor, avançado do mundo". Van Dij k, o líder da defesa, tem semelhante elogio: "É o melhor central do mundo, sente o perigo e é rápido a reagir." Alexander-Arnold e Robertson são dois "laterais muito ofensivos e que deixam por vezes algum espaço", mas o primeiro, à direita, "é magnífico na forma como entrega a bola", enquanto o esquerdino "tem muita energia".

Por isso, vê o Liverpool como "a melhor equipa da Europa, a par do City". Daí que "não ficaria surpreendido se a final da Champions fosse um Liverpool-City".

