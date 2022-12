Diogo Gonçalves transferido pelo Benfica: confira os detalhes

Extremo vai aventurar-se no campeonato da Dinamarca, ao serviço do Copenhaga.

Diogo Gonçalves vai ser jogador do Copenhaga, equipa que disputa o primeiro escalão da Dinamarca. Segundo confirmou O JOGO, o extremo português tem tudo praticamente fechado para selar um acordo válido por quatro anos, ou seja, até dezembro de 2026.

Nas próximas horas as partes preparam-se para anunciar o negócio, sendo que o Benfica, além do encaixe financeiro imediato, prevê manter uma percentagem do passe do atacante.

Diogo Gonçalves viajará para a Dinamarca só em janeiro.