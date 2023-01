Diogo Gonçalves: Benfica encaixa 20 por cento de uma futura transferência

Extremo foi oficializado como reforço do Copenhaga a título definitivo. "Estava na hora de ter um novo desafio", explicou.

Diogo Gonçalves vinculou-se ao Copenhaga para os próximos quatro anos, consumando-se assim a transferência que deverá render ao Benfica quatro milhões de euros (dois milhões fixos e mais dois em variáveis fáceis de atingir), ficando ainda as águias, segundo apurou O JOGO, com direito a encaixar 20 por cento numa futura transferência.

O clube da Luz anunciou oficialmente a saída ao início da noite e os dinamarqueses apresentaram o extremo, que referiu ter passado "muitos anos bons no Benfica", mas considerando sentir que "estava na hora de ter um novo desafio". Por seu lado, o diretor desportivo do Copenhaga, Peter Christiansen, confirmou, como noticiámos, ter-se reunido com o jogador em Lisboa, apontando que contrataram um atleta de "muito alta qualidade".