Diogo Ferreira deixa Amora e é reforço do Benfica

Com apenas 18 anos de idade, o médio do Amora Diogo Ferreira foi confirmado esta terça-feira como jogador do Benfica.

O acordo foi fácil e os dois clubes chegaram a acordo na segunda-feira para a transferência do atleta para a Luz.

Diogo Ferreira começou a formação no V. Setúbal e Pinhalnovense, passando para o Amora, onde se manteve durante três épocas. Chegou à equipa B amadorense, onde fez 16 jogos, saltando depois para a equipa principal, onde fez sete partidas, acabando por despertar o intetesse dos encarnados.