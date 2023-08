Dínamo de Moscovo em Lisboa para levar Chiquinho para a Rússia

Russos vieram a Lisboa para tentar fechar transferência do médio do Benfica, Chiquinho

Chiquinho poderá estar perto de deixar de ser jogador do Benfica e ingressar no Dínamo de Moscovo, clube que, segundo a CNN Portugal avançou e O JOGO confirmou, enviou emissários a Lisboa no sentido de selar, junto do médio de 28 anos e dos responsáveis benfiquistas, um entendimento que permita a viagem, em breve, do camisola 22 para a Rússia.

O emblema moscovita decidiu acelerar o processo e tem dirigentes há vários dias na capital portuguesa a acertar agulhas no sentido de fechar um entendimento que não renderá uma verba choruda aos encarnados. Por um lado, o jogador que foi peça importante na conquista do título na época passada - chegou a assumir a titularidade em substituição de... Enzo Fernández - tem apenas mais um ano de ligação às águias, o que fragiliza sempre uma negociação.

Oferta contratual supera números que o jogador aufere na Luz, mas negócio deverá render em torno de quatro milhões de euros para os cofres encarnados. Acerto está por horas.

Além disso, chegou ao plantel o turco Kokçu, um reforço de peso para Roger Schmidt e que retira espaço ao português.

Nesse sentido, em causa estará uma verba a rondar o preço de custo de Chiquinho, em 2019, que rondou os quatro milhões de euros, sendo certo que os dirigentes benfiquistas serão sensíveis ao contrato que o jogador tem à espera e com números superiores aos que aufere de águia ao peito.

