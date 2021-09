Dínamo de Kiev vence antes de receber o Benfica na Liga dos Campeões

Redação com Lusa

O Dínamo Kiev, adversário na terça-feira do Benfica na primeira jornada da Liga dos Campeões, venceu na visita ao Metalist Kharkiv, por 2-0, em jogo do campeonato da Ucrânia.

A equipa, que lidera a Liga ucraniana, com seis vitórias e um empate e mais cinco pontos do que o Oleksandriya, construiu o resultado já na segunda parte, com golos dos médios Viktor Tsygankov, aos 47, e de Denys Garmash, aos 52.

Na terça-feira, o Dínamo Kiev recebe o Benfica no Estádio Olímpico de Kiev, a partir das 20:00 (horas em Lisboa), em jogo da primeira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, no qual, à mesma hora, o FC Barcelona recebe o Bayern Munique.