Fredrik Aursnes: "Dimensão do Benfica? Não sei se me surpreendeu..."

Declarações de Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, aos meios de comunicação oficiais do clube, no primeiro dia da pré-temporada das águias

Regresso após férias: "As férias foram boas. Foi bom ter algum tempo para descansar. Agora estou motivado para iniciar uma nova época."

Nova temporada: "Acho que queremos sempre evoluir e melhorar, queremos progredir e temos essa ambição. Queremos sempre aprender e fazer melhor. O grupo, os jogadores e os técnicos estão muito motivados. É um grupo com muita, muita ambição."

Benfica: "Adeptos e a dimensão do clube? Não sei se me surpreendeu, mas poder testemunhá-lo... Foi fantástico. É muito especial, e sinto-me muito orgulhoso por estar aqui, e por fazer parte disto."

Expectativas para a nova época: "É difícil dizer. Acho que há boas equipas, e queremos competir, claro, temos essa vontade, estamos motivados para isso. Não sei, é difícil dizer, mas é claro que será difícil. Há muitas equipas de qualidade, então acredito que será uma época difícil."

Adeptos: "Acho que têm sido incríveis em todo o tempo que passei aqui. Tivemos noites fantásticas, e espero poder partilhar novos momentos na época que aí vem. Estamos motivados para começar a pré-temporada, fazer um bom trabalho, preparar-nos bem, para que na nova época possamos partilhar grandes momentos. É fantástico estar aqui. A cidade, o clube, as pessoas à nossa volta, as pessoas dentro do clube... É fantástico. É bom estar a começar agora, estar aqui no primeiro dia, estou muito entusiasmado, para os próximos dias e para a próxima temporada."