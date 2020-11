"Diferenças financeiras? Se fosse assim, Benfica, FC Porto e Sporting nem iam à Champions"

Jorge Jesus foi questionado sobre a liderança do Sporting e sublinhou que as diferenças financeiras entre os clubes "não são determinantes".

Jorge Jesus foi questionado este domingo sobre a liderança do Sporting e as diferenças financeiras entre os leões e o rival Benfica. O técnico das águias salientou que essas diferenças acabam por "não ser determinantes" no futebol e generalizou com o exemplo dos "três grandes" do futebol português.

"Surpreendido [com a liderança do Sporting]? Não, os três grandes têm um passado histórico para que isso possa acontecer. As equipas não se caracterizam pelos números, mas sim pelos golos que fazem nos jogos. Agora por números financeiros... Têm influência, mas não são determinantes. Se fossem, Benfica, FC Porto e Sporting não entravam na Champions ou na Liga Europa. Se fosse assim nem íamos lá. Mas nós vamos com ambição de disputar com as outras equipas. Isso não é importante", atirou Jesus, que garantiu ainda não estar preocupado com o facto de o Sporting deter uma vantagem provisória de sete pontos no topo da tabela:

"Preocupação tenho, tenho uma: não estar eu em primeiro, já estive. Se é Sporting, FC Porto ou Braga não me importa nada. A minha preocupação é estar o Benfica", rematou o treinador.