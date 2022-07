Dieta do Benfica já supera os 100 milhões de euros desde fevereiro

Entre vendas chorudas e empréstimos, é evidente a tentativa da SAD de encurtar (e muito) o número de efetivos.

O novo paradigma do Benfica inclui a decisão de cortar, e muito, no número de efetivos, sobretudo os que as águias costumam ter espalhados por vários clubes nacionais e estrangeiros.

Só ontem, quinta-feira, foram tratadas mais três saídas e uma delas permitiu aos encarnados destacar um dos principais motivos que sustentam esta dieta rigorosa. Entre vendas chorudas e desejadas, empréstimos, devoluções e saídas com partilhas de passe, a SAD já superou os 100 milhões de euros de encaixe, que será muito superior quando a contabilidade somar a fatia salarial.