O chileno é médio e o turco é avançado

O nome do Benfica foi associado nas últimas horas a um interesse num jogador experiente e de créditos firmados na América Latina, o médio chileno Diego Valdés, e num jovem promissor turco, Kenan Yildiz.

Diego Valdés, de 29 anos, é uma das figuras do América, do México, e da seleção do Chile.

Quanto ao jovem turco (e também alemão) de 18 anos, é avançado, passou pela formação do Bayern e está na da Juventus.

