Diego Moreira vai ser arma no plantel do Benfica: os argumentos validados por Schmidt

Extremo ainda de 17 anos tem qualidades que o treinador muito aprecia e a estrutura da Luz deposita todas as fichas no jogador que também se sagrou vencedor da UEFA Youth League.

Rui Costa e restantes elementos responsáveis pelo futebol benfiquista, em consonância com o novo treinador, Roger Schmidt, têm em vista a chamada de vários jogadores das camadas jovens à preparação da pré-temporada.

Diego Moreira era um deles, mas O JOGO apurou que teve já o carimbo de elemento com entrada garantida e definitiva no plantel do Benfica que iniciará a temporada 2022/23.

De facto, são vários os jovens que o treinador alemão irá avaliar durante o período de preparação para a nova temporada, cujos nomes ainda poderão conhecer alterações antes de serem anunciados na totalidade. Diego Moreira teria essa perspetiva de futuro imediato na sua carreira, sobretudo depois das exibições que realizou pela equipa de sub-19 do Benfica, que se sagrou campeã da UEFA Youth League em abril.

O jovem extremo, que alinha sobretudo pela esquerda apesar de ser destro, voltou a deixar a sua marca, anteontem, ao ajudar a levantar o troféu de campeão nacional de juniores. No derradeiro jogo, na receção ao Braga, as águias só conseguiram engrenar a vitória indispensável para vencer a prova nos últimos minutos e isso começou no pés de Diego Moreira, com uma assistência que Iuri Moreira direcionou para a baliza bracarense.

A dobradinha de títulos chegou, porém, quando a decisão já estava tomada. Nos contactos ocorridos entre Roger Schmidt, o presidente Rui Costa e o diretor desportivo Rui Pedro Braz, ficou acertada a inclusão de Diego Moreira em definitivo, sem necessidade de "testagem" na pré-época, não deixando esta promoção, como tem sido política nos encarnados, de deixar aberta a porta à utilização na equipa B sempre que o treinador alemão assim o decidir.

A decisão resulta da análise pormenorizada que Schmidt fez ao jogador que chegou ao Seixal na época passada, proveniente da Bélgica, onde nasceu. A velocidade, o empenho na manobra ofensiva e defensiva e, sobretudo, a irreverência e capacidade técnica no um contra um foram argumentos que o técnico notou e validou. Tudo isto estava já detalhado nos relatórios internos da formação e foi ratificado ainda recentemente por Luís Castro, treinador que orientou os sub-19 na Youth League, tendo afirmado publicamente que Diego Moreira "tem tudo o que um adepto gosta de ver", realçando ainda o seu talento inato. Schmidt aprecia também este tipo de qualidades, sobretudo nos alas ofensivos, daí ter dado a sua concordância total à decisão de aposta imediata no extremo.

Diego Moreira, refira-se, encerrou a época com presenças em seis competições - I Liga, II Liga, nacional de sub-23, nacional de juniores, UEFA Youth League e qualificação da seleção de Portugal para o Europeu de sub-19 -, com 48 jogos e 11 golos no currículo desportivo da temporada.