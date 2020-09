Dias a caminho do City e Otamendi no percurso inverso: confira os pormenores do negócio

O central deverá cumprir esta tarde o último desafio pelas águias, com o Moreirense. Jesus diz que o defesa "é imprescindível", mas percebe: "Estou habituado a vender os melhores"

Rúben Dias prepara-se para trocar o Benfica pelo Manchester City, num negócio que, segundo apurou O JOGO, deverá ficar fechado por 65 milhões de euros: 50 milhões em dinheiro e mais 15 que representam a avaliação de Otamendi, central ex-FC Porto que se muda para a Luz.

O conjunto de Guardiola estava ativo no mercado e Rúben Dias era uma das várias opções em carteira, tendo o processo, que conta com a participação de Jorge Mendes, conhecido desenvolvimentos nas últimas horas.

Assim, Rúben Dias deverá fazer este sábado, frente ao Moreirense, o seu último desafio de águia ao peito, mudando-se depois para o Manchester City, onde vai encontrar os ex-Benfica Bernardo Silva, João Cancelo e Ederson, por quem os citizens pagaram ao clube da Luz 40 milhões de euros, em 2017.

Desejado pelo FC Porto, Otamendi volta assim a Portugal, mas para representar o rival do clube pelo qual se sagrou campeão português três vezes. Com 32 anos e fora das contas de Guardiola, o internacional argentino pode fazer várias funções no eixo da defesa e jogar até como lateral.

Antes de a notícia se tornar pública, Jesus frisou, sobre o central, que "imprescindíveis são Messi e Ronaldo, de outra galáxia". Realçando que o atleta "é imprescindível neste momento na equipa", admitiu: "Mas fui habituado ao longo dos anos no Benfica a vender os melhores e que esses fossem contratados. Se gostava? Não. Mas se o fator financeiro for importante e tiver de ser, como sempre foi, ok. O treinador tem de perceber isto tudo."

Ainda sobre o mercado, o técnico deu a entender esperar ainda um central e um avançado e, sobre o sector mais recuado, atirou: "O outro central que queremos contratar ainda não o temos."