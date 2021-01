"Dia especial" para Jesus e preparar o FC Porto à espera de novo confinamento: "Não afeta"

Treinador do Benfica analisou a goleada sobre o Estrela da Amadora, por 4-0, e consequente apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

Dia especial: "Esta terra é a minha terra, onde nasci, onde me apaixonei pelo futebol, vi a equipa a jogar os distritais, não era nada disto que estava aqui. Não havia bancadas. Foi um dia especial para mim, já há muitos anos que não vinha Amadora."

Elogios ao Estrela da Amadora: "Gostei da equipa do Estrela, acima da qualidade e acima da média das outras equipas da divisão em que está. Acredito que tenha um percurso bom, que possa subir, que volte à primeira divisão, que é onde merece estar. Tem um bom relvado. Tem uma equipa taticamente bem trabalhada, com jogadores com qualidade. Nós levámos o jogo muito a sério, sabíamos que se não fôssemos uma equipa disciplinada podíamos ser surpreendidos, mas os golos foram tirando força anímica aos jogadores [do Estrela]. As coisas começaram a estar mais normais, temos outra qualidade que o Estrela não tem."

Preparar o jogo com FC Porto sabendo que país vai confinar: "País vai confinar, mas penso que o futebol tem sido um exemplo de como temos de viver com a pandemia, as equipas têm uma bolha controlada, testada pelo menos duas vezes por semana. Sabemos que podemos competir, ainda por cima ao ar livre. Acho que o futebol para mim não tem... Só se proibirem a movimentação das pessoas, porque pelo jogo em si não tem nada a ver uma coisa com a outra, não afeta. Futebol controla atletas, as famílias dos atletas, os empregados e as famílias dos empregados."