Dia agitado no Benfica: aterrou em Lisboa o segundo reforço para Jesus

Gilberto já está em Portugal para ser anunciado como jogador do Benfica.

Depois de Pedrinho, foi a vez de Gilberto chegar a Lisboa esta sexta-feira para ser oficializado como reforço do Benfica. O lateral-direito brasileiro aterrou no nosso país por volta das 08h35, poucas horas depois do ex-Corinthians.

O jogador de 27 anos, segundo revelou a imprensa brasileira, custará três milhões de euros ao clube encarnado, um valor que esteve no centro de algumas dúvidas no Brasil. Quanto receberá, afinal, o Fluminense pela venda de Gilberto? Quando contratou o lateral-direito à Fiorentina em dezembro de 2019, o clube carioca revelou que ficara como 50% dos direitos do jogador. No entanto, no "Portal da Transparência", no site oficial do Flu, o clube aparece como detentor de 100% dos direitos económicos do atleta.

As dúvidas foram desfeitas durante o dia, refere o Globoesporte. O Tricolor carioca confirmou que a Fiorentina terá direito a 50% do valor da transferência, mas acrescentou ter, tecnicamente 100% dos direitos económicos, "com a divisão com a Fiorentina" a ser "feita através de um negócio denominado 'sell on fee'". Na prática,Fluminense e Fiorentina receberão, cada um, cerca de milhão e meio de euros.