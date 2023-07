Di María voltou a jogar pelo Benfica: "Começar assim é muito bonito"

13 anos depois da primeira passagem pelas águias, o extremo argentino voltou a vestir a camisola dos encarnados e brilhou no jogo particular frente ao Basileia.

Pouco tempo depois de terminar o Basileia-Benfica (1-3), jogo de preparação realizado este domingo na Suíça, Ángel Di María recorreu às redes sociais para assinalar o regresso às águias. 13 anos depois, o internacional argentino voltou a jogar com as cores do emblema da Luz e deu nas vistas com um golo e uma assistência, participando ainda no terceiro golo da equipa de Roger Schmidt.

"Não posso estar mais feliz. Começar assim é muito bonito. Grande trabalho de toda a equipa. Continuar a trabalhar para continuar a crescer e a melhorar. Obrigado a todos os benfiquistas que vieram ao estádio", escreveu na rede social Instagram.

