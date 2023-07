Di María veste as filhas com equipamento do Benfica: "Felizes é pouco"

Ángel di María está com a família em Ibiza a cumprir os últimos dias de férias antes de se juntar ao Benfica.

Ángel di María mostrou este sábado, através das redes sociais, as duas filhas equipadas com a camisola do Benfica e o nome do avançado argentino nas costas, com o número 11.

"Felizes é [dizer] pouco", legendou o reforço das águias.