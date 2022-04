Di María tem "oferta concreta" do Benfica, dizem na Argentina

Antigo jogador das águias deverá mesmo deixar o PSG.

Di María, antigo jogador do Benfica, está em final de contrato com o PSG e tudo aponta para a sua saída do emblema parisiense no próximo mercado de transferências.

Muito se tem falado sobre o futuro do internacional argentino, que foi sendo associado a vários clubes europeus, entre eles o Benfica. Esta quarta-feira, a "TNT Sports Argentina" afirma mesmo que há uma oferta concreta do emblema encarnado.

Além do Benfica, e sempre segundo a "TNT Sports Argentina", também a Juventus terá apresentado proposta ao extremo que deixou a Luz em 2010.

De recordar que Di María representou o Benfica entre 2007 e 2010, rumando ao Real Madrid, onde esteve até 2014. Aí, transferiu-se para o Manchester United, camisola que defendeu durante uma temporada. Desde 2015 veste as cores do PSG, de onde se prepara para sair.