Di María, reforço da Juventus, revela: "Rui Costa entrou em contacto comigo"

Di María com a camisola 22 da Juventus

Internacional argentino de 34 anos falou esta segunda-feira na qualidade de reforço da Juventus.

Ángel di María deixou esta segunda-feira algumas palavras na qualidade de reforço da Juventus, clube com o qual assinou um contrato válido por uma temporada. O internacional argentino abordou o processo que o levou a um dos principais clubes italianos e admitiu contactos com Rui Costa, presidente do Benfica.

"A Juventus quer voltar ao topo e eu quero ajudar o clube. Precisamos de formar um bom grupo no balneário para alcançar o sucesso. A Juventus foi o único clube com quem conversei de forma mais formal. Rui Costa, do Benfica, também entrou em contacto comigo, mas talvez tenha sido mais por amizade", declarou o ex-jogador das águias.

Di María lembrou também as boas referências por parte de Dybala, compatriota que deixou recentemente o clube após terminar contrato. "A Juventus insistiu muito e esperou pela minha decisão. Conversei com Paulo Dybala e ele disse-me que é uma equipa importante, mas que ao mesmo tempo também é uma família. Para uma equipa tão importante insistir tanto pela minha contratação, durante 40 dias, foi impossível dizer não", vincou.

"Chiesa e Vlahovic são extraordinários, eles vão dar tanto a esta equipa. O clube está a fazer um investimento neles e eu gosto de ajudar os mais jovens. Os grandes têm de transferir a mentalidade vencedora. Mundial? Penso que é um evento muito importante, tenho-o sempre na minha cabeça, mas penso que é fundamental pensar nas coisas na altura certa", rematou o jogador de 34 anos.