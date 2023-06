Di María recordou ida para o Benfica em 2007: "Comboio só passava uma vez"

Internacional argentino lembrou conversa com família antes de ingressar no futebol europeu

Apontado como reforço do Benfica para 2023/2024, Ángel Di María falou à comunicação social do seu país sobre a mudança para o Estádio da Luz, mas em 2007. O argentino lembrou que a oportunidade para ingressar no futebol europeu não podia ser desperdiçada.

"Estávamos em casa, no meu bairro, sentados à mesa com o meu representante. Disse-me 'temos esta opção, a decisão é vossa'. Olhei para o meu pai e disse 'ou vamos todos, ou não vou'. Chorámos juntos e decidimos que sim, o comboio só passava uma vez", atirou, sobre a mudança do Rosario Central para Lisboa, no verão de 2007.

Di María, campeão do Mundo pela Argentina em 2022, recordou ainda a importância que a família teve na decisão de sair do país de origem e entrar em Portugal através do Benfica, quando era ainda muito jovem.

"Quando fui a Portugal, não queria ir sozinho. Disse-lhes que se não viessem comigo eu não ia. Era o salto que os futebolistas sempre querem dar e esse salto teria de ser com eles. Para dar-lhes uma melhor vida, para que o meu pai deixasse de trabalhar", referiu.

Recorde-se que Di María passou três temporadas no Benfica, entre 2007 e 2010, na primeira passagem pelo futebol europeu do argentino que brilhou, depois, no Real Madrid e no PSG, principalmente, para além de passagens por Manchester United e Juventus.