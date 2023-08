Di María reage após derrota do Benfica: "Não foi o começo que queríamos..."

Extremo argentino reagiu à derrota do Benfica em casa do Boavista (2-3), na primeira jornada da Liga Betclic, com uma publicação nas redes sociais.

Ángel Di María recorreu esta terça-feira às redes sociais para reagir à derrota do Benfica em casa do Boavista (2-3), na jornada inaugural do campeonato.

"Não foi o começo que queríamos. Mas provámos que somos muito fortes. Isto só começou e a Liga é muito longa. Continuamos a trabalhar para voltar à vitória. Vamos Benfica", escreveu.

O extremo argentino apontou o primeiro golo dos encarnados, aos 22 minutos, tendo sido substituído aos 53', na sequência da expulsão de Petar Musa.

