Di María pontapeou garrafa de água, insatisfeito com saída no Bessa

Argentino foi o sacrificado por Roger Schmidt para entrar Morato aquando da expulsão de Musa, ao minuto 50 do Boavista-Benfica

Di María até foi quem voltou a abrir o marcador do Benfica em casa do Boavista, - como na Supertaça, diante do FC Porto - mas foi o sacrificado por Roger Schmidt face à expulsão de Musa, ao minuto 50 do jogo do Bessa.

O extremo saiu frustrado e depois de dar a volta ao relvado do Besssa, quando chegou ao banco de suplentes do Benfica, os encarnados já tinham sofrido o golo do empate. Foi aí que pontapeou uma garrafa de água. Já sentado no banco, continuou a reclamar, como mostrado na transmissão da Sport TV, e mostrou-se ansioso.