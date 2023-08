Di María pediu satisfações: ficaram penáltis por assinalar? A análise do TRIBUNAL O JOGO

Quando Gustavo Correia apitou para o intervalo, o jogador argentino, que voltou à Luz 13 anos depois, dirigiu-se ao árbitro e fez questão de mostrar a sua discordância com a avaliação feita dos lances

Os minutos finais da primeira parte foram quentinhos, com um amarelo a João Mário por protestos e dois lances na área do Estrela da Amadora, com Di María, que mereceram a contestação das águias.

Quando Gustavo Correia apitou para o intervalo, o jogador argentino, que voltou à Luz 13 anos depois, dirigiu-se ao árbitro e fez questão de mostrar a sua discordância com a avaliação feita dos lances.