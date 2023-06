Di María: o trunfo do Benfica para tentar deixar para trás a concorrência

Rui Costa segue processo do extremo, que termina contrato com a Juventus, e sonha com regresso.

Ángel Di María despede-se este domingo da Juventus, em final de contrato, e merece nesta altura a atenção do Benfica, sabe O JOGO. O futebolista é uma ambição de Rui Costa, que sonha com a possibilidade de fazê-lo voltar à Luz e reforçar assim o plantel às ordens de Roger Schmidt.

O líder encarnado está em cima da situação e apesar de tentar o regresso do extremo ao clube que representou entre 2007/08 e 2009/10 sabe que o cenário não será fácil. Isto face ao elevado salário que o futebolista aufere na Juventus e aos muitos interessados na sua contratação.

O esquerdino tem sido apontado nos últimos dias à Luz e ontem a Imprensa espanhola deu mesmo conta de um acordo entre o extremo e o Benfica no sentido de o internacional argentino rumar ao novo campeão nacional, mas esse é um cenário que não se confirma nesta fase. Em cima do processo, o emblema encarnado está ciente da dificuldade da operação e corre nesta altura por fora, ainda que aponte a um jogador que poderia ser um reforço de peso para o conjunto liderado por Schmidt, procurando jogar com o facto de Di María ter jogado de águia ao peito por três épocas. Isto como forma de poder compensar a menor capacidade financeira para concorrer com clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Galatasaray e também formações do Catar e da Arábia Saudita, às quais o internacional argentino tem sido apontado como alvo.

Campeão mundial ao lado de Otamendi e Enzo Fernández na prova disputada no Catar no final de 2022, Di María, aos 35 anos, termina hoje a passagem pela "Vecchia Signora", num jogo em que a Juventus defronta a Udinese. Leva até agora oito golos e sete assistências, em 39 jogos.