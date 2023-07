"Di María? Nível de Kempes, Maradona e Messi"

César Luis Menotti, mítico técnico argentino, diz que o jogador apontado ao Benfica merece muito reconhecimento

Apontado como futuro reforço do Benfica, Ángel Di María merece mais reconhecimento no futebol argentino. Quem o diz é César Luis Menotti, mítico técnico do país das Pampas e campeão do Mundo em 1978.

"Di María é um jogador que merece o mesmo reconhecimento do que outros excelentes futebolistas. Coloco-o ao nível de Kempes, Maradona e Messi. É um jogador que representou a Argentina como nenhum outro em todos os locais", referiu o antigo selecionador albiceleste, em entrevista ao Super Depor Radio.

Recorde-se que, com 35 anos, Di María leva uma longa carreira na seleção argentina. Em 132 internacionalizações, o canhoto conseguiu uma Copa América e um Mundial, em 2021 e 2022, respetivamente.