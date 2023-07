"Di María? Nem todos veem a forma de fazer a sua carreira da mesma maneira..."

Declarações de Luís Filipe, antigo jogador que partilhou balneário com Di María na época de estreia do internacional argentino no Benfica, na primeira passagem do extremo pelo clube português.

Luís Filipe jogou com Di María na época de estreia do internacional argentino no Benfica, na primeira passagem do extremo pelo clube português. Em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, o antigo jogador considerou que o regresso é "uma mais-valia" para o emblema encarnado "e também para o campeonato português".

"Vai ser um jogador diferente daquele Di María que apareceu há uns anos no Benfica, mas penso que será uma mais-valia para o Benfica e também para o campeonato português. Chegarem jogadores destes, desta categoria, a um campeonato como o nosso é sempre uma mais-valia e dá outra visibilidade ao campeonato. Este regresso do Di María é muito bom", começou por dizer, antes de comentar o facto de o jogador ter recusado outras propostas, de valores mais elevados, para regressar à Luz.

"Nem todos veem a forma de fazer a sua carreira da mesma maneira, Di María achou que este seria o melhor caminho e claro que, tendo em conta aquilo que passou no Benfica, a projeção que o Benfica lhe deu, é uma forma de agradecimento para com o clube. É uma cidade que ele gosta, um clube que ele adora e faz todo o sentido esta vinda dele para o Benfica em vez de outros campeonatos que financeiramente seriam bem melhores para ele. Acho que as vezes nem sempre o dinheiro importa, no caso do Di María provavelmente foi isso que ele pensou", concluiu.