"Di María está entre os futebolistas mais importantes da história do futebol argentino"

Ariel Ortega, antigo internacional argentino, aprova o reforço encarnado, que diz ser "peça fundamental" na seleção do país das pampas; O extremo está de férias no seu país à espera do sinal verde para ver oficializado o seu regresso ao emblema encarnado, 13 anos depois. Para já, vai "aquecendo" em jogos de homenagem a antigas estrelas.

Di María prepara-se para assinar pelo Benfica, dando o clube assim mais uma arma para Roger Schmidt atacar a nova temporada. O jogador aguarda o sinal verde para fechar o regresso à Luz 13 anos depois e na Argentina há quem garanta que o técnico terá um reforço de peso.

Ariel Ortega, antigo médio-ofensivo de referência no país das pampas, acredita que "Di María vai ainda continuar a fazer a diferença porque é um jogador excecional". Jogando à defesa sobre o clube de Fideo, o antigo médio-ofensivo frisa a O JOGO que Di María "tem características que o tornam distinto". "Tem uma grande técnica com bola, é decisivo quando acelera e, além disso, tem golo. Isso é importantíssimo", afirma.