Di María: "Era o título que me faltava pelo Benfica, nunca tive dúvidas"

Declarações de Ángel Di María após o Benfica-FC Porto (2-0) da Supertaça

Regresso com título no primeiro jogo: "Já imaginava isto, a alegria de conquistar um título que me faltava com o Benfica. Consegui hoje no meu primeiro jogo. Dar esta alegria aos adeptos que nos deram força para um jogo que não foi fácil. Custou-nos muito na primeira parte e depois na segunda fizemos a diferença porque temos jogadores de muitíssima qualidade."

Teve dúvidas sobre o regresso tendo outras opções? "Nunca tive dúvidas de voltar ao Benfica, sempre foi algo que tive na cabeça desde o dia que fui embora. Esperava o momento indicado e finalmente deu-se. Dei uma alegria a quem me foi receber. Estou muito feliz aqui."

O golo: "Sabíamos que ia ser difícil, tivemos mais espaço e oportunidades na segunda parte. Recuperámos uma bola muito bem e fiquei cara a cara com o guarda-redes, a bola entrou, defini bem, e conseguimos ganhar que é o mais importante. Sabíamos que era importate ganhar este troféu, arrancar de boa forma era importante. Quem ganhou o 38 fez um bom trabalho, estou agradecido por eles."