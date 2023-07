Di María e outros dois reforços no onze do Benfica frente ao Basileia

Particular de pré-época com início às 15h00.

Di María faz parte do onze inicial apresentado por Roger Schmidt para o encontro com o Basileia, que tem início marcado para as 15h00, na Suíça. O extremo argentino não foi utilizado no particular frente ao Southampton, ganho pelas águias por 2-0.

Jurásek, também em estreia, e Kokçu são outros dois reforços presentes na equipa. Morato acompanha António Silva no eixo defensivo, posto que ainda não tem Otamendi, a recuperar de problemas físicos.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Morato e Jurásek; Florentino e Kokçu; Di María, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.