Di María e o Benfica: "Tenho bonitas memórias do Estádio da Luz..."

Internacional argentino respondeu a perguntas de adeptos

De férias na Argentina e perto de ser reforço do Benfica para 2023/24, Di María respondeu a perguntas provenientes de vários pontos do planeta na madrugada de 30 de junho, na aplicação "The Residency".

O internacional argentino, esperado no estágio de pré-temporada das águias [9 a 15 de julho], garantiu ter "bonitas memórias da Luz".

Fique com as respostas do jogador:

Jogador favorito: Lionel Messi

Melhor treinador: Lionel Scaloni

Ídolo de infância: Killy González

Melhor avançado da Europa: Erling Haaland

Jogador com quem gostava de ter partilhado os relvados: Ronaldinho Gaúcho

Defesa mais duro que defrontou: Sergio Ramos

Golo preferido: o da final do Mundial, frente a França

Se não fosse jogador: "Teria sido preparador físico, algo sempre ligado ao futebol"