Di María é negócio fechado e oficialização estará para breve

Internacional argentino assina esta quarta-feira

Di María, escreve o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, é negócio fechado e vai mesmo ser reforço do campeão nacional Benfica.

De acordo com as mesmas informações, os últimos pormenores do contrato de um ano estão definitivamente tratados, os documentos estão prontos e o internacional argentino vai assinar esta quarta-feira, esperando-se uma oficialização para breve.

De recordar que este será um regresso ao Benfica, uma vez que Di María representou as águias entre 2007 e 2010, tendo chegado proveniente dos argentinos do Rosario Central e partido rumo aos espanhóis do Real Madrid. Entretanto, vestiu as camisolas de Manchester United, PSG e Juventus.