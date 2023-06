Dí Maria com Aimar, Saviola e Messi na homenagem a Riquelme

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Figura incontornável do futebol argentino e do Boca Juniors, em particular, Riquelme é homenageado este domingo em Buenos Aires.

Di María, que está de regresso ao Benfica, é um dos campeões do Mundo presentes no La Bombonera, como também Paredes e Messi.