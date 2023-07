Di María brilhou e Benfica venceu o Basileia na pré-época

Triunfo dos encarnados por 3-1 sobre os suíços. Segunda vitória na pré-temporada.

O Benfica venceu o Basileia por 3-1, este domingo, num jogo particular realizado na Suíça, onde os encarnados estão a estagiar. Di María brilhou com um golo e esteve em foco nos outros dois.

O primeiro golo foi apontado aos 24 minutos pelo reforço internacional argentino. Gonçalo Ramos ampliou a vantagem aos 29', assistido por Di María, e Jurásek, também reforço para esta época, fez o 3-0 com um grande golo. Onyegbule reduziu para o Basileia aos 81'.

Na segunda metade, Schmidt manteve apenas em campo o guarda-redes Vlachodimos, que fez o primeiro jogo na pré-epoca, depois de Samuel Soares ser o escolhido diante do Southampton.

João Victor, outra vez testado no lado direito da defesa, Lucas Veríssimo, Tomás Araújo, Ristic, João Neves, Chiquinho, Aursnes, David Neres, Andreas Schjelderup e Tengstedt foram as opções para os segundos 45 minutos

Nesta fase, David Neres (56 minutos), Schjelderup (60), muito mais solto e um dos melhores neste período, e Tengstedt (76) estiveram perto de marcar, mas foi o Basileia a reduzir, num remate rasteiro à entrada da área, por Onyegbule, aos 81.

Foi o segundo jogo e a segunda vitória nas águias nesta pré-temporada. No estágio em Inglaterra, venceu o Southampton por 2-0.

Onze titular do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Morato e Jurásek; Florentino e Kokçu; Di María, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

Entraram ao intervalo: João Victor, Lucas Veríssimo, Tomás Aráujo, Ristic; João Neves, Chiquinho, David Neres, Schjelderup e Aursnes; Tengstedt.

Agora segue-se a participação dos encarnados no Troféu do Algarve, com jogos diante dos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, e dos espanhóis do Celta de Vigo, nos dias 20 e 21 de julho, respetivamente, antes de novo jogo de preparação, nos Países Baixos, frente ao campeão neerlandês Feyenoord, em 30 de julho.

O primeiro encontro oficial do Benfica será a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do rival FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, numa partida agendada para 8 ou 9 de agosto.