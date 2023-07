Di María após goleada ao Al Nassr: "Devemos continuar neste caminho"

Extremo internacional argentino realçou "grande trabalho de todos"

Di María marcou, na quinta-feira, o segundo golo no regresso ao Benfica, na goleada por 4-1 sobre o Al Nassr, e fez mais uma exibição convincente para os adeptos ao mostrar cumplicidade no jogo ofensivo com Rafa, Gonçalo Ramos e Bah.

No final de mais uma partida em que apenas jogou 45 minutos, o camisola 11 das águias partilhou no Instagram uma fotografia a celebrar o seu golo com Rafa e escreveu: "Mais uma boa vitória de pré-temporada. Grande trabalho de todos. Devemos continuar neste caminho. Continuar a melhorar em cada treino e em cada jogo para chegarmos aos 100 por cento."