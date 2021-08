Dez meses após sofrer lesão grave, André Almeida volta a jogar

Lateral-direito passou quase dez meses afastado após lesão no joelho e regressou este sábado diante do Arouca.

Afastado dos relvados desde a época passada devido a uma grave lesão no joelho direito, o experiente André Almeida regressou à ação com a camisola do Benfica este sábado.

Após quase dez meses de recuperação, o jogador de 30 anos entrou no minuto 66 do jogo com o Arouca, sob muitos aplausos dos adeptos presentes no Estádio da Luz.

O internacional português tinha sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito a 18 de outubro de 2020, num encontro com o Rio Ave.

Coincidentemente, na altura, André Almeida foi substituído por Gilberto ao minuto 13. Desta vez, foi a vez de entrar para o lugar do brasileiro.