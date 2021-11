Rui Costa, presidente do Benfica, foi à sala de imprensa depois do jogo no reduto do Belenenses.

Declarações de Rui Costa: "Lamentar esta página negra, do futebol português e não só. O Benfica cumpriu com o regulamento, tal como o Belenenses. Se não nos apresentássemos, o Benfica perderia pontos. Devemos estar todos envergonhados, mas em nenhuma circunstância o Benfica é responsável. Não nos agradou de maneira nenhuma. As duas entidades que podiam cancelar o jogo não o fizeram. Às 19h13, o Benfica estava equipado e não sabia quantos jogadores é que o Belenenses tinha. Durante o dia, assistimos a declarações que o Belenenses ia a jogo. Sei em que estado é que está o Belenenses. Chegámos a ir a jogo o que está a acontecer com o Belenenses. Fomos a jogo com 35 pessoas em casa, no ano passado."

Mais sobre o facto de a partida não ter sido adiada: "Para além dos jogadores infetados, muitos outros estavam em casa, negativos. Houve várias conversas durante o dia, mas em nenhuma circunstância o jogo ficou para ser adiado. Até à hora do jogo, não sabíamos quantos jogadores o Belenenses tinha. Aquela hora, não havia condições para adiar jogo nenhum. Não recebemos nenhuma informação da Liga. Se nós soubéssemos que o Belenenses estava nesta situação. Independentemente do que aconteceu no ano passado, nunca permitira que isto pudesse acontecer. É natural que se queira saber a posição do Benfica. Nem o Benfica, nem eu gostámos desta situação. Tive que respeitar todos os adeptos, todos os jogadores que já estavam. A responsabilidade não é do Benfica. Não era o Benfica que tinha de decidir. Cumprimos regulamentos porque fomos obrigados a cumprir regulamentos. Até à hora do almoço, o presidente do Belenenses não estava disposto. Não é correto fazer este jogo, mas essa responsabilidade não é do Benfica. Este jogo beneficia alguém?"