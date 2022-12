"Deve ter ficado furioso com o facto de Otamendi ter jogado, é uma loucura..."

Antigo defesa do Manchester United fala sobre Lisandro Martínez.

Otamendi foi dono e senhor da defesa da Argentina no Mundial'2022, deixando no banco de suplentes Lisandro Martínez, do Manchester United. Paul Parker, antigo defesa dos "red devils", considera que o central vai regressar "desapontado" ao clube.

"Quando olhei para ele [Lisandro Martínez], nunca senti que ele não queria estar ali. Mas claro que deve ter ficado furioso com o facto de Otamendi ter jogado no seu lugar, é uma loucura. Vai estar desapontado, sem sombra de dúvida", começou por dizer em declarações à "BeMyBet".

"Ganhou a final sem jogar a final. É uma sensação estranha. É diferente quando metes uma medalha à volta do pescoço mas não contribuíste realmente para a equipa dentro de campo. Vai voltar com uma medalha e com uma experiência negativa", concluiu Parker. De salientar que Martínez foi suplente não utilizado em duas partidas do Mundial (incluindo a final) e titular em apenas dois. Otamendi foi opção em seis dos sete jogos da Argentina.