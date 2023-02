Detalhes da venda de Enzo: Benfica recebe os 121 milhões e tem custo compensado

Benfica tem encargo com "factoring", razão pela qual o Chelsea subiu 1 M€ a oferta e intermediários abdicam de 4,1 M€ para compensar.

Foi já em cima do fecho do mercado em Inglaterra que Benfica, Chelsea, intermediários e Enzo Fernández finalizaram, terça-feira à noite, o acordo que permitiu ao médio mudar-se para os blues, estabelecendo a mais cara transferência do mercado de inverno e uma verba recorde por um médio: 121 milhões.

Uma operação de enorme complexidade para satisfazer todas as partes. Rui Costa, presidente das águias, fez finca-pé em receber o total da transferência, algo que o Chelsea nunca aceitou, tendo conseguido assegurar um pagamento em seis parcelas. Mas o Benfica não deixa de receber no imediato a verba da transferência, com uma antecipação da receita através de factoring.