Destaques do Benfica frente ao Chaves: lâmpada de Aursnes solta génio de Neres

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica na goleada por 5-0 frente ao Chaves, na ronda 11 do campeonato.

Vlachodimos 7

Uma boa e uma grande defesa quando o Chaves tentava reduzir a desvantagem de dois golos, segurando o tiro de João Mendes, aos 33", e evitando o golo de Héctor Hernández, aos 34".



Bah 6

Apoiou as investidas pela direita de Neres e Rafa, com algumas subidas à área adversária.



António Silva 6

Pouco trabalho, num jogo que foi quase sempre de sentido único.



Otamendi 6

Noite calma. Aos 78" quase marcava de cabeça.



Grimaldo 8

Outro grande golo de fora da área, o segundo da época, depois do marcado ao Maccabi. Desta vez foi de bola parada. Além do golo, fez uma primeira parte com várias combinações de grande nível com João Mário e Rafa.



Aursnes 8

Não tem a nota artística de João Mário, Enzo ou Neres, mas a sua simplicidade de processos é um tratado. E tem um pulmão inesgotável.



Enzo Fernández 8

Fez um jogo em crescendo e acabou ao seu melhor nível, assistindo para o golo de Musa e marcando um golo monumental, daqueles que, só pela beleza, não deveriam ser anulados. Como foi, por fora-de-jogo.



João Mário 7

Jogou sobre a esquerda e fez uma primeira parte de luxo, sempre com aquele estilo de pezinhos de lã. Caiu na segunda parte, e saiu fatigado.



Rafa 7

Fazendo sempre uso da sua velocidade com a bola colada aos pés, foi muitas vezes travado em falta. Como a que originou o golo de Grimaldo. Andou mais pela direita, mas sempre com liberdade para pisar outras zonas do ataque. Marcou um golo em esforço, de cabeça.



Gonçalo Ramos 7

"Começou" por falhar um golo cantado, a passe de Neres. Mas nunca virou a cara à luta, ajudando na pressão aos defesas adversários, sendo premiado com o sétimo golo no campeonato, o 3-0, aproveitando um desvio deficiente do guarda-redes a um cruzamento de Aursnes.



Gilberto 6

Foi dele o remate de fora da área, que bateu com estrondo na trave, sobrando para o 5-0, apontado por Rafa. Trouxe dinâmica.



Florentino 5

Refrescou o meio-campo, jogando simples.



Musa 7

Na primeira oportunidade foi letal, rematando para o fundo da baliza, a passe de Enzo.



Diogo Gonçalves 6

Entrou com acutilância. Rematou com perigo para defesa de Paulo Vítor.



Chiquinho -

Sem tempo para se mostrar.