Destaque no lote de emprestados do Benfica ataca o regresso a casa

Tiago Gouveia tirou maior proveito. Tomás Araújo também somou muitos minutos e deve marcar presença na pré-época, mas o eixo está "lotado". Meité, o mais utilizado, é para colocar e Seferovic vai sair. PAOK quer manter Tiago Dantas.

O Benfica terminou 2022/23 com 11 atletas emprestados e desse lote Tiago Gouveia foi aquele que, entre minutos e participação em golos, mais se destacou. Foi o segundo mais utilizado, com 2473 minutos, somando ainda cinco golos e seis assistências - ninguém fez mais passes decisivos e no que diz respeito a tentos apenas Seferovic e Tiago Dantas o igualaram.

Com o plantel para 2023/24 a ser preparado, Tiago Gouveia tem presença garantida na pré-época e forte possibilidade de assegurar uma vaga no grupo, até pela posição que ocupa: Schmidt tem João Mário, David Neres, Aursnes e Schjelderup como opções para os flancos do ataque, faltando acertar a situação de Gonçalo Guedes, cuja continuidade o Benfica deseja.