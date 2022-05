Destacam algo "a favor de Ristic", mas alertam: "Tudo depende da interação"

Treinador-adjunto do Reims, João Nuno Fonseca, diz que o lateral "define melhor no um para um defensivo" que Grimaldo. Com passagem pelas águias, fala a O JOGO de um jogador "com todo o potencial" para defender o clube da Luz, ressalvando a "capacidade para criar desconforto aos adversários" face às suas subidas.

Na apresentação como reforço do Benfica, Mihailo Ristic, que assinou até 2026, garantiu que não chegou à Luz "para brincar". E quem o conhece bem da liga francesa, como João Nuno Fonseca, adjunto do Stade Reims e com passagem pela formação das águias, garante a O JOGO que o internacional sérvio tem "todo o potencial para jogar no Benfica e até evoluir ainda mais devido às qualidades que tem".

O assistente do espanhol Óscar García no Reims fala do perigo que Ristic oferece "principalmente numa defesa a três", pois "tem uma capacidade de se posicionar em zonas que criam desconforto ao adversário: muitas vezes coloca-se num espaço que causa incómodo a quem defende e na gestão da profundidade".