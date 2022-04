Desperdício na Luz faz história e jogo com o FC Porto pode cavar mais o fosso

Águias não esbanjam tantos pontos há 14 anos, mas último jogo, com o FC Porto, pode cavar mais o fosso. O Benfica regista ainda a esta jornada a pior pontuação dos últimos onze anos e sob o comando de Nélson Veríssimo já deixou voar mais do dobro dos pontos perdidos quando Jorge Jesus liderava a equipa.

O Benfica contava com a vitória na receção ao Famalicão para continuar a pressionar o Sporting na luta pelo segundo lugar, mas o nulo registado deitou as contas a perder para o lado dos encarnados e confirmou uma tendência que afastou as águias das contas do título e do segundo lugar.

Com este empate, os encarnados desperdiçaram esta época 15 pontos no "conforto" da Luz, sendo este o pior registo dos últimos 14 anos, pois só recuando até 2007/08 se encontra pior, com 18.