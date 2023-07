Despediu-se no hotel para rumar ao Benfica: "Ainda me dá arrepios"

Jurásek deixa o Slavia de Praga para se aventurar no futebol português.

David Jurásek vai ser jogador do Benfica para as próximas cinco temporadas, confirmou O JOGO. Depois do acordo alcançado entre o Benfica e o lateral-esquerdo, foram limadas as arestas finais do entendimento com o Slavia de Praga, pelo que a contratação do defesa de 22 anos deverá ser oficializada nas próximas horas, assim que toda a documentação inerente ao processo esteja concluída.

O internacional checo de 22 anos já não defrontou o Queens Park Rangers este sábado, num particular de pré-época e despediu-se dos companheiros, que lhe reservaram fortes elogios. "No hotel, foi ter ao quarto de cada um de nós. Esteve cinco minutos comigo e com o Mick van Buren e ainda estou arrepiado. Ele chegou, viu e venceu, é o que posso dizer. Provou que é um jogador de grande qualidade. Ele merece", afirmou Lukás Provod, médio do Slavia, citado pelo Sport.cz.

"Estou muito feliz pelo David. Espero que ele se mantenha saudável e que aproveite da melhor forma a oportunidade no Benfica. O David Jurásek tem o que é preciso para se afirmar entre os melhores e o momento comprova-o", comentou, por seu lado, o avançado Vaclav Jurecka.

Jurásek, três vezes internacional pela Chéquia, realizou 44 jogos em 2022/23, com dois golos marcados e 11 assistências.